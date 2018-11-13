Цеповяз записал видеообращение из колонии после скандала

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Вячеслав Цеповяз, отбывающий наказание по делу о массовом убийстве в станице Кущевская, записал видеообращение, в котором назвал подделкой и "фотошопом" снимки, на которых он в тюремной робе ест крабов, икру и шашлык. Кадры показали в эфире передачи "Вести. Дежурная часть" на телеканале "Россия 24".

"Это было сделано для того, чтобы меня как-то здесь скомпрометировать", — сказал он.

По утверждению Цеповяза, его дискредитация выгодна его бывшей жене. Он также заявил, что в колонии "нет и не было" мест, на фоне которых он снят.

"Здесь ничего нельзя было даже спрятать, все тут друг за другом смотрят", — заверил осужденный.

О том, что никаких трапез в колонии не было, он также заявил председателю общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Амурской области Наталье Охотниковой.

При этом в прокуратуре Амурской области сообщили, что установили места, в которых была сделана часть снимков.

Ранее ряд СМИ опубликовали фотографии, на которых осужденный Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него еда не из тюремного меню, например, крабы, шашлык и красная икра.

Снимки вызвали серьезный общественный резонанс. После этого Цеповяза поместили в штрафной изолятор и лишили благодарностей от колонии. Во ФСИН заявили, что фотографии подлинные, они были сделаны в 2015 году.

Убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд снизил ему срок наказания на два месяца.