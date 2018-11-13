Свидетель убийства Талькова рассказал о трагедии

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Бывший сотрудник московского уголовного розыска, свидетель убийства певца Игоря Талькова Сергей Ломов рассказал Пятому каналу, что произошло в день трагедии.
Ломов утверждает, что 6 октября 1991 года в дворце спорта "Юбилейный" произошла "склока", которая затем переросла в "грязную драку". Он выразил уверенность, что к убийству привела "цепь случайностей".
По его словам, оружие, из которого застрелили артиста, принадлежало другу певицы Азизы Игорю Малахову и было приобретено незаконно. Ломов отметил, что во время потасовки оружие "переходило из рук в руки".
"Реально, на мой взгляд, Шляфман (концертный директор. – Прим. ред.) не убивал Талькова. По крайней мере, не было умышленного убийства. Так же, как его не было и у Малахова", — заявил Ломов.
Ранее стало известно, что СК возобновил расследование убийства Игоря Талькова. Следствие удовлетворило ходатайство вдовы артиста Татьяны о признании ее потерпевшей, поскольку мать певца умерла.
Обвинение в убийстве по неосторожности предъявили Валерию Шляфману. В 1992 году бывший концертный директор Талькова уехал в Израиль. В то время у России не было договора об экстрадиции с этим государством. Суд арестовал Шляфмана заочно.
В марте 1993 года производство по уголовному делу было приостановлено.