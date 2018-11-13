Свидетель убийства Талькова рассказал о трагедии

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Бывший сотрудник московского уголовного розыска, свидетель убийства певца Игоря Талькова Сергей Ломов рассказал Пятому каналу, что произошло в день трагедии.

Ломов утверждает, что 6 октября 1991 года в дворце спорта "Юбилейный" произошла "склока", которая затем переросла в "грязную драку". Он выразил уверенность, что к убийству привела "цепь случайностей".

По его словам, оружие, из которого застрелили артиста, принадлежало другу певицы Азизы Игорю Малахову и было приобретено незаконно. Ломов отметил, что во время потасовки оружие "переходило из рук в руки".

"Реально, на мой взгляд, Шляфман (концертный директор. – Прим. ред.) не убивал Талькова. По крайней мере, не было умышленного убийства. Так же, как его не было и у Малахова", — заявил Ломов.

Ранее стало известно, что СК возобновил расследование убийства Игоря Талькова. Следствие удовлетворило ходатайство вдовы артиста Татьяны о признании ее потерпевшей, поскольку мать певца умерла.

Игоря Талькова застрелили шестого октября 1991 года в Санкт-Петербурге незадолго до выхода на сцену. По словам очевидцев, потасовка произошла между певцом, его охранниками и концертным директором Валерием Шляфманом, а также Игорем Малаховым. Оружие, из которого был застрелен артист, до сих пор не найдено.

Обвинение в убийстве по неосторожности предъявили Валерию Шляфману. В 1992 году бывший концертный директор Талькова уехал в Израиль. В то время у России не было договора об экстрадиции с этим государством. Суд арестовал Шляфмана заочно.

В марте 1993 года производство по уголовному делу было приостановлено.