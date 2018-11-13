Навальному разрешат выезд за границу после уплаты долга по делу "Кировлеса"

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Долг в 2,1 миллиона рублей за Алексеем Навальным числится в рамках дела "Кировлеса", после его уплаты все ограничения будут сняты, сообщает во вторник Федеральная служба судебных приставов.

Ранее сам Навальный в аккаунте в Twitter рассказал, что не смог вылететь в Страсбург, где в Большой Палате Европейского суда по правам человека будет оглашено решение по одной из его жалоб. Позднее он сообщил, что долг "уже оплачен", но подтверждением этой информации от ФССП агентство не располагает.

По данным Службы приставов, исполнительное производство "возбуждено по заявлению взыскателя – […] Кировского областного государственного унитарного предприятия "Кировлес"".

"В случае выполнения должником возложенных судом обязательств, все наложенные запреты и ограничения будут отменены в установленным порядке", — отмечается в релизе.

Точный размер долга — 2 миллиона 164 тысячи 618 рублей 63 копеек. Эту сумму с Навального и других фигурантов взыскал Никулинский суд Москвы, решение впоследствии утвердил Московский городской суд. При этом "Кировлес" требовал взыскать с них полную сумму ущерба в 16 миллионов рублей, но суд удовлетворил иск только частично.

Вся сумма подлежит взысканию солидарно, без уточнения, сколько именно какой осужденный должен уплатить, поэтому в базе ФССП за Навальным числится долг на все 2,1 миллиона рублей.

Дело "Кировлеса" рассматривалось дважды: в ходе первого процесса Навальный, работавший на момент преступления советником губернатора на общественных началах, получил пятилетний условный срок. Затем приговор был отменен Верховным судом РФ после постановления Страсбургского суда, который нашел нарушения прав подсудимых при разбирательстве, но не обнаружил политической мотивации.

По итогам повторного процесса Навальный вновь получил пять лет условно. Согласно приговору, Навальный с другими фигурантами организовали заключение договора поставки лесопродукции с "Кировлесом" на заведомо невыгодных для последнего условиях, после чего растратили лесоматериалы на 16,1 миллиона рублей.