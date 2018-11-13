Лайнер, забиравший пассажиров экстренно севшего в Иркутске Boeing, сломался

ИРКУТСК, 13 ноя – РИА Новости. Пассажиры Boeing-777 авиакомпании Air France не смогли в ночь на вторник улететь в Шанхай из-за отказа гидравлической системы присланного за ними резервного борта, сообщил РИА Новости представитель аэропорта Иркутск.

Ранее сообщалось, что Boeing-777, выполнявший рейс Париж-Шанхай авиакомпании Air France, из-за задымления на борту изменил маршрут и экстренно сел в аэропорту Иркутска. Никто не пострадал, 282 человека — пассажиры и члены экипажа, были размещены в гостиницах под контролем пограничной службы. Ночью в понедельник в Иркутск прибыл резервный борт авиакомпании, который должен доставить пассажиров в пункт назначения. С ним прилетели французские техники, чтобы разобраться в причинах задымления.

"На втором самолете во время взлета отказала гидравлическая система. Пассажиры вновь расселены по гостиницам. Время вылета самолета неизвестно", — сообщил собеседник агентства.

Он также отметил, что посадка в самолет началась в полночь (19.00 мск понедельника). Пассажиры были доставлены из гостиниц, прошли в салон, самолет вышел на взлетную полосу, но затем выяснилось, что гидросистема неисправна. Всех пассажиров под контролем пограничных служб вновь расселили по гостиницам – часть в ведомственной гостинице аэропорта, остальных в центральной части города.