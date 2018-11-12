В Дагестане три человека погибли в ДТП с автобусом

МАХАЧКАЛА, 12 ноя — РИА Новости. Три человека погибли, еще один пострадал в результате столкновения легковушки с рейсовым автобусом в Кизлярском районе Дагестана, сообщил РИА Новости представитель регионального МВД.

"Авария произошла примерно в 17.00 мск в Кизлярском районе, где водитель автомобиля Lada Priora выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с рейсовым автобусом. В результате столкновения три человека, находившиеся в легковушке, погибли на месте. Также пострадал водитель автобуса", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что, по предварительным данным, больше пострадавших нет.