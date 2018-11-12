Суд в Петербурге продлил арест бывшего вице-губернатора Оганесяна

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд в понедельник продлил срок содержания под стражей бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, обвиняемого в мошенничестве и получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В ноябре 2016 года Оганесян был задержан в Москве и затем этапирован в Петербург, где ему было предъявлено обвинение в мошенническом хищении в 2014 году более 50 миллионов рублей при заключении генподрядчиком ИК "Трансстрой" с АО "ТДМ" договора на поставку видеотабло для арены "Санкт-Петербург". По данным следствия, Оганесян получил не менее 28 миллионов рублей, распорядившись ими по своему усмотрению. Оганесян вину признал полностью и ходатайствовал о заключении досудебного соглашения со следствием.

"Суд постановил продлить Оганесяну Марату Мелсовичу меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца 27 суток, а всего до 23 месяцев 23 суток до 9 февраля 2019 года включительно", — огласила председательствующая судья.

В июле поступившее в суд дело Оганесяна было возвращено прокурору для устранения недостатков. Как заявил в суде адвокат Дмитрий Попов, Следственный комитет РФ, получив возвращенное прокурору уголовное дело о мошенничестве, объединил его с делом о взяточничестве, мера пресечения по которому не избиралась.

Следствие утверждает, что Оганесян не выполнил условия досудебного соглашения, не признал вину в получении взятки и пошел на сделку со следствием только для того, чтобы избежать более сурового наказания. Представитель потерпевшей стороны возражал против продления ареста, пояснив, что находясь на свободе, Оганесян сможет возместить причиненный ущерб.

В отношении Оганесяна было возбуждено уголовное дело о получении взятки от гендиректора фирмы "СтройЭлектроМонтаж (СЭМ) №5" Василия Сливкина. По делу также проходят вероятные посредники — главный экономист "СЭМ №5" Николай Хрипунов и заместитель Сливкина, его сын Кирилл Сливкин. По данным управления СК по Петербургу, Оганесян в 2015 году получил от Василия Сливкина через посредников взятку в размере 20 миллионов рублей за обеспечение подписания договора, будучи вице-губернатором Санкт-Петербурга, курирующим выполнение работ по художественной подсветке и наружному освещению стадиона.

Оганесян в ходе судебного заседания в понедельник заявил, что не признает вину в получении взятки. По его словам, в 2016 году некая организованная группа, имеющая финансово-административный ресурс, созвала совещание и решила обвинить его во всех проблемах строящегося стадиона.

"Я просто считаю, что осуществляется абсолютно понятный заказ, заказ на то, чтобы сделать меня виновным… Ваша честь, уважаемый суд, я прошу лично вас правовую оценку абсолютно незаконному моему содержанию под стражей. Мы не просим, никаких ходатайств не заявляем об изменении меры пресечения", — сказал Оганесян.

Новый стадион на Крестовском острове в Петербурге начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Арена "Санкт-Петербург" — один из самых дорогостоящих спорткомплексов в мире. По последним данным, общие затраты на его строительство превысили 40 миллиардов рублей, при этом изначально предполагалось потратить порядка 6,7 миллиарда рублей.