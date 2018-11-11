БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 ноя — РИА Новости. Адвокат Вячеслава Цеповяза, отбывающего наказание в колонии строгого режима в Амурской области по делу о массовом убийстве в станице Кущевская, Роман Боков сообщил РИА Новости, что его подзащитный находится в подавленном моральном состоянии.

Ранее ряд СМИ опубликовал фотографии, на которых Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него — крабы, шашлык и красная икра. После этого в колонию с проверкой выехала прокуратура. В СК России сообщили, что в отношении сотрудников колонии возбудили уголовное дело о превышении полномочий. В УФСИН по Амурской области сообщили, что Цеповяза поместили в штрафной изолятор за нарушение распорядка дня. Позднее адвокат осужденного пояснил, что его подзащитного поместили в ШИЗО после того, как он не явился на завтрак.

"Сегодня должны перевести его (из ШИЗО) в обычную камеру, трое суток заканчиваются сегодня, об этом (о переводе) я узнаю завтра, завтра поеду к нему. Когда я был у него в ШИЗО, у него было болезненное состояние, подавленное морально в связи с этими событиями и давлением определенным моральным", — сказал Боков в воскресенье.

Главаря "кущевской" ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Цеповяза Краснодарский краевой суд приговорил к 20 годам лишения свободы, а позднее Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.