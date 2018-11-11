Пожар в гипермаркете в Санкт-Петербурге полностью ликвидирован

Пожар в гипермаркете "Лента" в Петербурге (20)

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в торговом центре Лента на Набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2018

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в торговом центре Лента на Набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2018

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Пожарные полностью потушили возгорание, которое произошло в субботу в петербургском гипермаркете "Лента". Об этом РИА Новости сообщил представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"Объявлена полная ликвидация пожара. Проводится разбор завалов", — сказал он.

Сообщение о пожаре в здании по адресу Набережная Обводного канала, дом 118 поступило в экстренные службы в 8.30. Площадь возгорания достигала 4,8 тысячи квадратных метров, обрушилась кровля на площади 3,2 тысячи квадратных метров.

Спасатели эвакуировали сто человек персонала и посетителей, остальным удалось покинуть здание самостоятельно.

В пресс-службе "Ленты" сообщили, что при эвакуации пострадал сотрудник гипермаркета, он получил незначительные ушибы. После осмотра медиков его отправили домой.

Сумма ущерба от пожара уточняется, магазин был застрахован, его восстановят.

"Лента" добавила, что все системы пожарной безопасности гипермаркета сработали штатно.

В свою очередь, главный государственный инспектор России по пожарному надзору Ринат Еникеев сообщил РИА Новости, что Госпожнадзор проводил внеплановую проверку гипермаркета в декабре прошлого года, и все выявленные нарушения были устранены.