Пожар в гипермаркете в Санкт-Петербурге полностью ликвидирован

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Пожарные полностью потушили возгорание, которое произошло в субботу в петербургском гипермаркете "Лента". Об этом РИА Новости сообщил представитель оперативного штаба на месте ЧС.
Сообщение о пожаре в здании по адресу Набережная Обводного канала, дом 118 поступило в экстренные службы в 8.30. Площадь возгорания достигала 4,8 тысячи квадратных метров, обрушилась кровля на площади 3,2 тысячи квадратных метров.
Спасатели эвакуировали сто человек персонала и посетителей, остальным удалось покинуть здание самостоятельно.
В пресс-службе "Ленты" сообщили, что при эвакуации пострадал сотрудник гипермаркета, он получил незначительные ушибы. После осмотра медиков его отправили домой.
"Лента" добавила, что все системы пожарной безопасности гипермаркета сработали штатно.
В свою очередь, главный государственный инспектор России по пожарному надзору Ринат Еникеев сообщил РИА Новости, что Госпожнадзор проводил внеплановую проверку гипермаркета в декабре прошлого года, и все выявленные нарушения были устранены.