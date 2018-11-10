В Петербурге рассказали о состоянии системы пожаротушения "Ленты"

Здание торгового центра Лента на Набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге, пострадавшее от пожара. 10 ноября 2018

Здание торгового центра Лента на Набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге, пострадавшее от пожара. 10 ноября 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Система пожаротушения гипермаркета "Лента" в Санкт-Петербурге, где в субботу произошел пожар, была в исправном состоянии и включилась автоматически, сообщает компания.

Сообщение о возгорании в гипермаркете "Лента" на набережной Обводного канала, дом 118 поступило в 8.30 мск в субботу. Площадь пожара составила 4,8 тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли на площади 3,2 тысячи квадратных метров. Спасателями эвакуировано 100 человек персонала и посетителей, остальные люди успели самостоятельно покинуть здание. В 12.00 ранг пожара понижен до №1, ликвидировано открытое горение. Пожар был полностью потушен в 17.30.

Как сообщает компания, ранее в СМИ появилась информация о том, что система пожаротушения в сгоревшем в Петербурге гипермаркете "Лента" находилась в ручном режиме и была включена приехавшими на место пожарными.

"Лента" опровергает эту информацию и заявляет, что система пожаротушения была в исправном состоянии, сработала штатно и включилась автоматически", — отмечается в сообщении.

Ранее компания сообщала, что последняя проверка систем пожарной безопасности гипермаркета проводилась в декабре 2017 года, от МЧС были получены все разрешительные документы.