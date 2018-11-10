В Петербурге рассказали о состоянии системы пожаротушения "Ленты"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Система пожаротушения гипермаркета "Лента" в Санкт-Петербурге, где в субботу произошел пожар, была в исправном состоянии и включилась автоматически, сообщает компания.
Как сообщает компания, ранее в СМИ появилась информация о том, что система пожаротушения в сгоревшем в Петербурге гипермаркете "Лента" находилась в ручном режиме и была включена приехавшими на место пожарными.
"Лента" опровергает эту информацию и заявляет, что система пожаротушения была в исправном состоянии, сработала штатно и включилась автоматически", — отмечается в сообщении.
Ранее компания сообщала, что последняя проверка систем пожарной безопасности гипермаркета проводилась в декабре 2017 года, от МЧС были получены все разрешительные документы.