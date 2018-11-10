Госпожнадзор проверял гипермаркет "Лента" в Петербурге в 2017 году

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в торговом центре Лента на Набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2018

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в торговом центре Лента на Набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2018

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Госпожнадзор проводил внеплановую проверку гипермаркета "Лента" в Санкт-Петербурге в декабре 2017 года, все нарушения были устранены, сообщил РИА Новости главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Ринат Еникеев.

Сообщение о возгорании в гипермаркете "Лента" на набережной Обводного канала, дом 118 поступило в 8.30. Площадь пожара составила 4,8 тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли на площади 3,2 тысячи квадратных метров. Спасателями эвакуировано 100 человек персонала и посетителей, остальные люди успели самостоятельно покинуть здание. В 12.00 ранг пожара понижен до №1, ликвидировано открытое горение.

"Госпожнадзор проводил внеплановую проверку гипермаркета "Лента" в Санкт-Петербурге в декабре 2017 года. Выявленные нарушения требований пожарной безопасности были устранены. Все системы противопожарной защиты были исправны и находились в рабочем состоянии", — проинформировал он.

По словам Еникеева, причина пожара сейчас устанавливается.