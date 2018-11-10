В "Ленте" рассказали о пострадавшем при эвакуации из гипермаркета

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Гипермаркет "Лента" в Санкт-Петербурге, где в субботу произошел пожар, был застрахован, при эвакуации из торгового объекта пострадал сотрудник "Ленты", который получил незначительные ушибы, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ленты".

Сообщение о возгорании в гипермаркете "Лента" на набережной Обводного канала, дом 118 поступило в 8.30. Площадь пожара составила 4,8 тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли на площади 3,2 тысячи квадратных метров. Спасателями эвакуировано 100 человек персонала и посетителей, остальные люди успели самостоятельно покинуть здание. В 12.00 ранг пожара понижен до №1, ликвидировано открытое горение.

"Пожар потушен, пожарные проливают конструкции. Пострадал торговый зал, частично обрушилась кровля. Административная часть и грузовая зона в удовлетворительном состоянии. Один пострадавший — сотрудник "Ленты" получил незначительные ушибы при эвакуации, но все равно был отправлен в больницу для проверки состояния", — сказали в компании.

"Лента" указывает, что все системы пожарной безопасности гипермаркета сработали штатно.

"Последняя проверка проводилась в октябре, от МЧС были получены все разрешительные документы. Из магазина было эвакуировано всего не более 100 человек. Весь менеджмент находится на месте происшествия и взаимодействует с правоохранительными органами и МЧС, чтобы максимально оперативно и точно установить причины случившегося. Гипермаркет был застрахован", — добавили в пресс-службе.