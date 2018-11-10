Спасатели рассказали об угрозе обрушения горящего гипермаркета в Петербурге

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в торговом центре Лента на Набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2018

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в торговом центре Лента на Набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Угроза обрушения сохраняется на пожаре в гипермаркете "Лента" в Петербурге, деформированы несущие колонны здания, сообщил РИА Новости официальный представитель городского ГУМЧС России Андрей Литовка.

Сообщение о возгорании в круглосуточном гипермаркете "Лента" на набережной Обводного канала, дом 118, корпус 7 поступило в 8.30. Площадь пожара составила 4,8 тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли на площади 3,2 тысячи квадратных метров. По данным МЧС, из здания эвакуировано 100 человек, остальные люди вышли сами. В настоящее время пожар локализован.

"Существует угроза обрушения кровли. Подразделения работают с учётом правил охраны труда и техники безопасности. В настоящий момент методично, метр по метру, проходят очаги. Когда мы очаги протушим, то будем анализировать ситуацию с колоннами, колонны там повело", — сказал собеседник агентства.

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По словам представителя МЧС, прибывшие через 8 минут после поступления сообщения о пожаре подразделения установили, что происходит очаговое горение внутри торгового зала. Ранее сообщалось, что в гипермаркете происходит очаговое горение на площади 600 метров квадратных. Работает 12 единиц техники 58 человек личного состава.