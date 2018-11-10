Власти отметили работу пожарных при ликвидации возгорания в Петербурге

Пожар в гипермаркете "Лента" в Петербурге (15)

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в торговом центре Лента на Набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2018

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в торговом центре Лента на Набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, который приехал на место пожара в гипермаркете "Лента", отметил четкие действия пожарных при ликвидации возгорания.

Сообщение о возгорании в гипермаркете "Лента" на набережной Обводного канала, дом 118 поступило в 8.30. Площадь пожара составила 4,8 тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли на площади 3,2 тысячи квадратных метров. Из здания эвакуировано 100 человек, остальные люди вышли сами. В настоящее время пожар локализован.

"Я бы хотел отметить четкую работу нашей пожарной службы. И те учения, которые мы проводили буквально несколько дней назад, они показали хорошую выучку нашей пожарной службы", — сказал Беглов журналистам.

По его словам, на 2019 год предусмотрены средства на оснащение пожарной службы, однако планируется также выделение дополнительных средств, чтобы "наши пожарные имели возможность оперативно реагировать на такие ситуации и выполнять свои задачи".

© Фото : ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Сотрудники МЧС на месте пожара в гипермаркете "Лента" в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2018 © Фото : ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Сотрудники МЧС на месте пожара в гипермаркете "Лента" в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2018

По словам Беглова, благодаря четким действиям пожарных удалось остановить распространение огня на находящееся рядом здание.

"Сейчас нужно приступить к разборке завалов, я думаю, что все должно завершиться хорошо, по крайней мере, чтобы не было никаких жертв", — сказал врио губернатора.