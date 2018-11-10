"Лента" опровергла информацию о 800 эвакуированных при пожаре в Петербурге

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в торговом центре Лента на Набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2018

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в торговом центре Лента на Набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2018

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Информация о 800 эвакуированных из-за пожара в гипермаркете "Лента" в Санкт-Петербурге не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ленты".

Сообщение о возгорании в круглосуточном гипермаркете "Лента" на набережной Обводного канала, дом 118, корпус 7 поступило в 8.30. Площадь пожара составила 4,8 тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли на площади 3,2 тысячи квадратных метров. Из здания эвакуировано 100 человек, остальные люди вышли сами. Ранее сообщалось о 800 эвакуированных.

В настоящее время пожар локализован, его ранг был понижен с третьего номера до второго.

"Пожар начался около 8.30 мск под кровлей в торговом зале. Сработала пожарная сигнализация и система автоматического пожаротушения. В это время в магазине находилось немного покупателей, информация о том, что было эвакуировано 800 человек, не соответствует действительности", — рассказали в пресс-службе.

Собеседник агентства также отметил, что персонал и покупатели были оперативно эвакуированы, на момент эвакуации пострадавших не было. "О причинах и ущербе пока говорить преждевременно", — добавили в пресс-службе.