В Пулково два вертолета готовятся к тушению горящего гипермаркета

Пожар в гипермаркете "Лента" в Петербурге (9)

Пожар в гипермаркете Лента в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2018

Пожар в гипермаркете Лента в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2018

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Два вертолета приводят в готовность в аэропорту "Пулково" в Петербурге для тушения крупного пожара в гипермаркете "Лента" в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"В готовность приводятся вертолеты Ми-8 и Ка-32 с водосливными устройствами емкостью 5 тонн в аэропорту "Пулково", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что место водозабора находится в 150 метрах от пожара. В настоящее время тушение пожара проводится по третьему номеру сложности.

Площадь пожара составила 5 тысяч квадратных метров. Произошло обрушение кровли на 3,2 тысячи "квадратов". Были эвакуированы 800 человек. Погибших и пострадавших нет.