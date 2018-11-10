В Петербурге частично обрушилась кровля горящего гипермаркета

Пожар в гипермаркете "Лента" в Петербурге (4)

Дым от пожара в гипермаркете Лента в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2018

Дым от пожара в гипермаркете Лента в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2018

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Кровля горящего магазина "Лента" в Петербурге обрушилась на площади 200 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"Произошло обрушение кровли на площади 200 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

Ранее ГУМЧС по Петербургу сообщило о возгорании в магазине по адресу — Набережная Обводного канала дом 118.

Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, площадь пожара составляет 5 тысяч квадратных метров. По данным оперативного штаба на месте ЧС, из здания эвакуированы более 800 человек.