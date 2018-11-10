В Петербурге назвали возможную причину пожара в гипермаркете

Пожар в гипермаркете "Лента" в Петербурге (4)

Дым от пожара в гипермаркете Лента в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2018

Дым от пожара в гипермаркете Лента в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2018

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Неисправность электрооборудования, по предварительным данным, может быть причиной пожара в магазине "Лента" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования под кровлей торгового центра", — сказал собеседник агентства.

Ранее ГУМЧС сообщило о возгорании по адресу — Набережная Обводного канала дом 118.

Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, площадь пожара составляет 5 тысяч квадратных метров.

По данным оперативного штаба на месте ЧС, из здания эвакуированы более 800 человек. Пожару присвоен 3 ранг сложности.