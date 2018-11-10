В Петербурге загорелся гипермаркет

Пожар в гипермаркете "Лента" в Петербурге (4)

Дым от пожара в гипермаркете Лента в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2018

Дым от пожара в гипермаркете Лента в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2018

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге загорелся гипермаркет "Лента", людей эвакуировали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

О возгорании в магазине на Набережной Обводного канала, 118 корпус 7, стало известно в 8:30 утра. Площадь пожара составляет почти пять тысяч квадратных метров.

Позже стало известно, что в магазине обрушилась крыша на площади 200 квадратных метров.

Прямо сейчас горит Лента на Обводном канале в Санкт-Петербурге. pic.twitter.com/UtRIcICVnn — Andrey Isakov (@and_isakov) 10 ноября 2018 г.

​Из горящего здания эвакуировали более 800 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

Пожару присвоили третий ранг сложности. В тушении участвуют 54 человека и 12 единиц техники.

Возможной причиной возгорания представитель экстренных служб назвал неисправность электрооборудования.