В Ленинградской области при пожаре на шиномонтаже взорвался газовый баллон

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Взрыв газового баллона произошел в ходе тушения пожара в здании шиномонтажа в поселке Мурино Всеволожского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

Как заявил в распространенном пресс-службой видео заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Ленинградской области Антон Клинг, сообщение о пожаре в поселке Мурино на улице Вокзальной поступило в центр управления кризисными ситуациями в 8.23 мск. Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли двух человек. В дальнейшем при тушении пожара было обнаружено пять тел погибших. Силами подразделения МЧС удалось в кратчайшие сроки локализовать пожар и не допустить его распространения на соседние строения.

"Было обнаружено более 15 баллонов. В ходе тушения пожара один баллон взорвался. Поэтому была угроза личному составу подразделений пожарной охраны, и люди работали с учетом соблюдения всех правил техники безопасности", — сказал Клинг.

По его словам, в настоящее время с родственниками погибших и пострадавших работают психологи МЧС.

Ранее сообщалось, что спасателям удалось ликвидировать открытое горение на площади 400 квадратных метров в помещениях шиномонтажа и жилой надстройки. По информации источника в медицинских кругах региона, оба пострадавших в стабильно тяжелом состоянии госпитализированы в Токсовскую районную больницу. У одного из них ожоги верхних дыхательных путей и ожоги 27% поверхности тела, у другого — перелом ноги в двух местах. По информации источника, оба пострадавших являются гражданами Таджикистана.