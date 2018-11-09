КРАСНОДАР, 9 ноя — РИА Новости. Бывшая жена члена кущевской банды Вячеслава Цеповяза Наталья Стришней переводила ему в колонию в среднем по 250 тысяч рублей ежемесячно, рассказал ее адвокат Эдуард Чургулия. Он добавил, что это установлено судом.
"Когда рассматривалось дело по расторжению брачного договора, суд начал заслушивать Наталью, и <…> Наталья представила и билеты, и все поездки, сколько раз дети ездили, она сама летала на свидание и деньги перечислялись. Но 250 тысяч рублей — это в среднем. Это все документально подтверждено", — сообщил Чургулия РИА Новости.
Цеповяз отбывает наказание в Амурской области. Ранее в СМИ появились фотографии, на которых заключенный позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него продукты явно не из тюремного меню: крабы, шашлык и красная икра.
Против них возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Цеповяза поместили в ШИЗО за нарушение распорядка дня.
При этом адвокат заключенного Эльбрус Муртазов заявил РИА Новости, что его клиент больше года не получает помощи от семьи, посылки осужденному раз в месяц присылает только родной брат. Юрист также утверждает, что Стришней оказывала давление на Цеповяза при подписании брачного договора и в итоге оставила его без всякого имущества и средств к существованию.
Сейчас экс-супруги судятся за бизнес.
Дело банды Цапка
Самого Цапка приговорили к пожизненному заключению, но он скончался от болезни в июле 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.
Цеповяз получил двадцать лет лишения свободы.