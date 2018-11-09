КРАСНОДАР, 9 ноя — РИА Новости. Бывшая жена члена кущевской банды Вячеслава Цеповяза Наталья Стришней переводила ему в колонию в среднем по 250 тысяч рублей ежемесячно, рассказал ее адвокат Эдуард Чургулия. Он добавил, что это установлено судом.

"Когда рассматривалось дело по расторжению брачного договора, суд начал заслушивать Наталью, и <…> Наталья представила и билеты, и все поездки, сколько раз дети ездили, она сама летала на свидание и деньги перечислялись. Но 250 тысяч рублей — это в среднем. Это все документально подтверждено", — сообщил Чургулия РИА Новости.

Цеповяз отбывает наказание в Амурской области. Ранее в СМИ появились фотографии, на которых заключенный позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него продукты явно не из тюремного меню: крабы, шашлык и красная икра.

После публикации снимков СК организовал проверку, которая выявила грубые нарушения закона: сотрудники колонии создали для Цеповяза особые условия содержания.

Против них возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Цеповяза поместили в ШИЗО за нарушение распорядка дня.

При этом адвокат заключенного Эльбрус Муртазов заявил РИА Новости, что его клиент больше года не получает помощи от семьи, посылки осужденному раз в месяц присылает только родной брат. Юрист также утверждает, что Стришней оказывала давление на Цеповяза при подписании брачного договора и в итоге оставила его без всякого имущества и средств к существованию.

Сейчас экс-супруги судятся за бизнес.

Дело банды Цапка

Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России.

Самого Цапка приговорили к пожизненному заключению, но он скончался от болезни в июле 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.

Цеповяз получил двадцать лет лишения свободы.