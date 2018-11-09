Число жертв пожара в шиномонтаже в Ленинградской области выросло до пяти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Тело пятого погибшего обнаружено на месте пожаре в здании шиномонтажа в поселке Мурино Всеволожского района Ленинградской, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУМЧС.

"При разборе завалов обнаружено тело еще одного погибшего", — сказала собеседница агентства. Ранее в МЧС сообщали о четырех погибших и двух пострадавших.

Как сообщали ранее в ГУМЧС по Ленобласти, пожар произошел в здании шиномонтажа на улице Веселая в поселке Мурино. В настоящее время открытое горение ликвидировано на площади 400 квадратных метров. По данным спасателей, здание, где произошел пожар, имело жилую пристройку.

Как сообщало региональное СУСК РФ, следственным отделом по городу Всеволожск организовано проведение доследственной проверки. Сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Личности погибших и причины пожара устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.