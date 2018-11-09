СК начал проверку после пожара в здании шиномонтажа в Ленинградской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Следственные органы организовали доследственную проверку после пожара в здании шиномонтажа в поселке Мурино Всеволожского района Ленинградской области, где погибли четыре человека, сообщает в пятницу СУСК РФ по региону.

Как сообщали ранее в ГУ МЧС по Ленобласти, пожар произошел в здании шиномонтажа на улице Веселая в поселке Мурино. В настоящее время открытое горение ликвидировано на площади 400 квадратных метров. По данным регионального управления МЧС, при пожаре погибли четыре человека, еще двое пострадавших направлены в Токсовскую больницу. По данным спасателей, здание, где произошел пожар, имело жилую пристройку.

"После тушения пожара в помещении жилой надстройки на третьем этаже здания обнаружены четыре тела с сильными термическими повреждения. По данному факту следственным отделом по городу Всеволожск… организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении областного следственного управления.

Как уточняет ведомство, сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Личности погибших и причины пожара устанавливаются.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, информирует СК.