Число жертв пожара в шиномонтаже в Ленинградской области выросло до четырех

Пожар в шиномонтаже в поселке Мурино Всеволожского района Ленинградской области. 9 ноября 2018

Пожар в шиномонтаже в поселке Мурино Всеволожского района Ленинградской области. 9 ноября 2018

С-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Тело четвертого погибшего при пожаре в здании шиномонтажа в поселке Мурино Всеволожского района Ленинградской области обнаружено после локализации открытого горения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Обнаружено тело еще одного погибшего", — сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ РИА Новости сообщали, что в пожаре, по предварительным данным, погибли трое и пострадали два человека.

Кроме того, представитель регионального управления МЧС уточнила, что здание имело жилую пристройку. "Здание (шиномонтажа) имело пристройку сбоку и этажом выше, где проживали люди", — сказала представитель регионального управления МЧС.

По ее словам, личности погибших и причины возгорания сейчас устанавливаются. Пострадавшие направлены в Токсовскую районную больницу.