Адвокат Цеповяза опроверг, что его подзащитный передавал заявление в СМИ

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 ноя — РИА Новости. Адвокат Вячеслава Цеповяза, отбывающего наказание по делу о массовом убийстве в станице Кущевская, заявил РИА Новости, что его подзащитный не передавал СМИ заявление с комментариями о его "красивой жизни" в колонии строгого режима.

Ранее ряд СМИ опубликовал фотографии, на которых осужденный Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него еда не из тюремного меню, например, крабы, шашлык и красная икра. После этого в колонию с проверкой выехала прокуратура Амурской области.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила накануне, что следователи завели уголовное дело о превышении полномочий в отношении сотрудников колонии. В УФСИН по Амурской области РИА Новости сообщили, что Цеповяз помещен в ШИЗО за нарушение распорядка дня.

В четверг РБК опубликовало обращение Цеповяза, которое он, по данным издания, передал через своих адвокатов. В тексте сообщения от имени заключенного сообщается, что появившиеся в СМИ фото с шашлыком, крабами и икрой сфальсифицировали, чтобы оказать давление на суд в связи с разделом имущества с бывшей супругой. От имени Цеповяза в обращении также заявляется, что "несидящее общество отказывает сидящей половине в праве нормально питаться, питаться деликатесами".

"Не было никакого обращения, Вячеслав в ШИЗО. Это было мнение одного из адвокатов Москвы, который высказал свое личное мнение, что несидящая часть общества лишает возможности сидящую есть какие-то там деликатесы. Я связался с этим адвокатом, он сказал: "Я не общался с Вячеславом, я высказал свое мнение, его переврали", — рассказал РИА Новости адвокат Цеповяза Эльбрус Муртазов.

Он добавил, что в пятницу его подзащитного в ШИЗО посетил второй адвокат — Роман Боков, и ему Цеповяз также сообщил, что не делал заявлений. "В Благовещенске у него другой адвокат, он посетил его сегодня в ШИЗО. Вячеслав сказал, что к нему никого не пускали, интервью он не давал и заявлений не делал", — добавил Муртазов.

Также собеседник агентства добавил, что его подзащитный не использует "такой оборот слов", как в обращении.

РИА Новости не располагает комментариями РБК.

Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.