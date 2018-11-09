СК возбудил уголовные дела в отношении сотрудников колонии Цеповяза

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении сотрудников колонии, в которой содержится осужденный за участие в массовом убийстве в станице Кущевская Вячеслав Цеповяз. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
В действиях подозреваемых усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей "превышение должностных полномочий".
Фотографии из колонии
В СМИ ранее были опубликованы фото, на которых заключенный в тюремной робе позирует с мобильным телефоном в руках, а на столе у него деликатесные продукты, не входящие в тюремное меню — крабы, шашлык и красная икра. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такие публикации должны быть предметом интереса ведомств, которые курируют систему исполнения наказаний.
Цеповяза поместили в ШИЗО за нарушение распорядка дня.
Версия Цеповяза
Кроме того, он заявил, что была проведена проверка, и она не выявила нарушений.
Цеповяз считает, что публикация снимков связана с бракоразводным процессом и разделом имущества с Натальей Стришней. Эти фотографии были сфальсифицированы с целью оказать давление на суд, добавил осужденный.
Дело об убийстве в Кущевской
Цапка осудили на пожизненное заключение, однако в июле 2014 года он умер от болезни в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.
Цеповяз получил двадцать лет колонии.