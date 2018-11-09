СК возбудил уголовные дела в отношении сотрудников колонии Цеповяза

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении сотрудников колонии, в которой содержится осужденный за участие в массовом убийстве в станице Кущевская Вячеслав Цеповяз. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, дело возбудили по результатам проведенной процессуальной проверки, инициированной по фактам нарушений Цеповязом правил внутреннего распорядка колонии №3 УФСИН России по Амурской области.

В действиях подозреваемых усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей "превышение должностных полномочий".

Фотографии из колонии

В СМИ ранее были опубликованы фото, на которых заключенный в тюремной робе позирует с мобильным телефоном в руках, а на столе у него деликатесные продукты, не входящие в тюремное меню — крабы, шашлык и красная икра. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такие публикации должны быть предметом интереса ведомств, которые курируют систему исполнения наказаний.

Была начата проверка, в колонию выехал заместитель прокурора Амурской области и представитель прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Прокуратура потребовала привлечь руководство колонии к уголовной ответственности.

Цеповяза поместили в ШИЗО за нарушение распорядка дня.

Версия Цеповяза

Сам осужденный заявляет, что речь идет о фабрикации этих фотографий. "Данные фотографии были опубликованы еще летом 2018 года", — процитировал РБК текст переданного через адвокатов заявления Цеповяза.

Кроме того, он заявил, что была проведена проверка, и она не выявила нарушений.

Цеповяз считает, что публикация снимков связана с бракоразводным процессом и разделом имущества с Натальей Стришней. Эти фотографии были сфальсифицированы с целью оказать давление на суд, добавил осужденный.

Дело об убийстве в Кущевской

Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осенью 2010 года признали виновными за убийство 12 человек и приговорили к длительным срокам заключения. Преступление считается одним из самых громких в современной истории страны.

Цапка осудили на пожизненное заключение, однако в июле 2014 года он умер от болезни в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.

Цеповяз получил двадцать лет колонии.