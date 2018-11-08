Адвокат сообщил, что посылки Цеповязу присылает только брат

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 ноя — РИА Новости. Адвокат Вячеслава Цеповяза, отбывающего срок по делу о массовом убийстве в станице Кущевская, Эльбрус Муртазов сообщил РИА Новости, что его подзащитный больше года не получает помощи от семьи, посылки осужденному раз в месяц присылает только родной брат.

Ранее ряд СМИ опубликовал фотографии, на которых Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него еда не из тюремного меню, например, крабы, шашлык и красная икра. Прокуратура Приамурья после этого организовала проверку колонии, надзорное ведомство требует завести дело в отношении должностных лиц исправительного учреждения.

"О каких там крабах речь? Человек уже больше года от семьи своей ничего не получает. Единственное — только то, что ему родной брат посылает. Брат обычный рабочий, собирает посылку раз в месяц", — сказал Муртазов. По словам защитника, Цеповяз остался "без ничего" после развода с бывшей женой, которой по брачному договору перешло имущество.

"Она дала интервью, что посылала ему какие-то сумасшедшие деньги в колонию, а потом вдруг ей стало накладно и она перестала. На самом деле, после развода она сосредоточила все имущество на себе с помощью брачного договора. Тогда он принял решение, что необходимо расторгать брачный контракт", — добавил адвокат.

Во вторник в пресс-службе УФСИН России по Амурской области сообщили, что появившиеся в интернете фотографии подлинные, но сделаны в 2015 году. Ведомство сообщило, что по данному факту в 2018 году проведена служебная проверка, установлено, что данные фотографии свидетельствуют о фактах нарушений правил внутреннего распорядка. В пресс-службе отметили, что материалы проверки были переданы в следственные органы.

В четверг официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной сообщил, что Цеповязу были созданы условия для систематического нарушения им своих обязанностей и наложенных законом запретов. Это выразилось в виде предоставления ему дорогих продуктов, необоснованных дополнительных длительных и краткосрочных свиданий, возможности свободно пользоваться телефоном, а также встречаться с иными лицами, отбывающими наказание в учреждении.

Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды, в том числе Цеповяза, осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.