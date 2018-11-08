Адвокат Цеповяза отрицает, что фото "красивой жизни" сделаны в колонии

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 ноя — РИА Новости. При прошлых проверках фото "красивой жизни" Вячеслава Цеповяза, отбывающего срок по делу о массовом убийстве в станице Кущевская, ФСИН и прокуратура не нашли в колонии помещений и других предметов, изображенных на снимках, сообщил РИА Новости адвокат Цеповяза.

Ранее ряд СМИ опубликовал фотографии, на которых Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, в на столе у него еда не из тюремного меню, например, крабы, шашлык и красная икра. Прокуратура Приамурья после этого организовала проверку колонии, надзорное ведомство требует завести дело в отношении должностных лиц исправительного учреждения.

Во вторник в пресс-службе УФСИН России по Амурской области сообщили, что появившиеся в интернете фотографии подлинные, но сделаны в 2015 году. Ведомство отметило, что по данному факту в 2018 году уже провели служебную проверку, установлено, что эти фотографии свидетельствуют о фактах нарушений правил внутреннего распорядка. В пресс-службе сообщили, что материалы проверки переданы в следственные органы.

"К Вячеславу приходили в первой половине 2018 года с УФСИН, с прокуратуры, опрашивали его по поводу этих фотографий, проводили проверку. Подтверждения они не нашли, что это было сделано на территории колонии и что именно Вячеслав там изображен. Они ходили, искали эти помещения, есть ли там мангал, беседка. Подтверждения не находили", — сказал Муртазов РИА Новости.

РИА Новости пока не располагает комментариями УФСИН, подтверждающими заявление адвоката Цеповяза.

Ранее Муртазов рассказал агентству, что готовит иск о клевете после публикации фото, по его словам, они "монтажные и фейковые", изготовлены специально перед процессом о разделе совместно нажитого имущества между Цеповязом и его бывшей женой.

В четверг официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной сообщил, что проверяющие установили, что Цеповязу были созданы условия для систематического нарушения им своих обязанностей и наложенных законом запретов, что выразилось в виде предоставления ему дорогих продуктов, необоснованных дополнительных длительных и краткосрочных свиданий, возможности свободно пользоваться телефоном, а также встречаться с иными лицами, отбывающими наказание в учреждении. Прокуратура Амурской области в свою очередь сообщила, что Цеповяз по телефону переписывался из колонии с сыном.

В среду официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила журналистам, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать "жесткую правовую оценку" действиям сотрудников колонии, где содержится Цеповяз.

Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.