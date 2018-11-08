Цеповяза лишили благодарностей от руководства колонии

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Вячеслава Цеповяза, осужденного по делу о массовом убийстве в станице Кущевская, лишили благодарностей от руководства колонии, сообщила РИА Новости зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.выявила грубые нарушения закона: сотрудники колонии создали для Цеповяза особые условия содержания.
"Эти фотографии старые — им примерно три года. Сейчас ФСИН уже разбирается в ситуации. А она даже с точки зрения правозащитника — возмутительная.<…> Пока же, по моей информации, Цеповязу отменили почти все объявленные ему благодарности, которые в теории позволили бы бандиту рассчитывать на УДО", — прокомментировала Меркачева.
Дело банды Цапка
Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России.
Самого Цапка приговорили к пожизненному заключению, но он скончался от болезни в июле 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.