Адвокат Цеповяза намерен подать иск о клевете

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 ноя — РИА Новости. Адвокат Вячеслава Цеповяза, отбывающего срок по делу о массовом убийстве в столице Кущевская Эльбрус Муртазов сообщил РИА Новости, что готовит иск о клевете после публикации фото о "красивой жизни" его подзащитного в колонии строгого режима.

Ранее ряд СМИ опубликовал фотографии, на которых Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него еда не из тюремного меню — например, крабы, шашлык и красная икра. Прокуратура Приамурья после этого организовала проверку колонии, надзорное ведомство требует завести дело в отношении должностных лиц исправительного учреждения.

"Будет иск о клевете. Мы считаем эти фотографии полностью монтажными, фейковыми. Просто до сих пор не знали, от кого это все исходит, во вчерашнем интервью его бывшая супруга сама призналась, что эти фотографии были у нее. Теперь знаем, от кого это все исходит, будем готовиться к разбирательству",- сказал Муртазов РИА Новости.

Муртазов связал появление фотографий в СМИ с тем, что его подзащитный планирует подать иск о разделе совместно нажитого вместе с бывшей супругой имущества.

"Краснодарский краевой суд признал брачный договор (по которому имущество отходило к бывшей супруге Цеповяза) недействительным. Нами планируется подавать иск на раздел имущества. Фото были специально сделаны перед процессом", — добавил защитник.

В четверг официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной сообщил, что проверяющие установили, что Цеповязу были созданы условия для систематического нарушения им своих обязанностей и наложенных законом запретов, что выразилось в виде предоставления ему дорогих продуктов, необоснованных дополнительных длительных и краткосрочных свиданий, возможности свободно пользоваться телефоном, а также встречаться с иными лицами, отбывающими наказание в учреждении.

Прокуратура Амурской области в свою очередь сообщила, что Цеповяз по телефону переписывался из колонии с сыном.

В среду официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила журналистам, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать "жесткую правовую оценку" действиям сотрудников колонии, где содержится Цеповяз.

Во вторник в пресс-службе УФСИН России по Амурской области сообщили, что появившиеся в интернете фотографии подлинные, но сделаны в 2015 году. Ведомство отметило, что по данному факту в 2018 году проведена служебная проверка, установлено, что данные фотографии свидетельствуют о фактах нарушений правил внутреннего распорядка. В пресс-службе сообщили, что материалы проверки были переданы в следственные органы.

Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.