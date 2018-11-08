Во ФСИН рассказали, почему Цеповяз попал в штрафной изолятор

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 ноя — РИА Новости. Вячеслав Цеповяз, осужденный на 20 лет по делу о массовом убийстве в станице Кущевская и отбывающий наказание в колонии строгого режима в селе Среднебелая Амурской области, помещен в штрафной изолятор (ШИЗО) за нарушение распорядка дня, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН России по Амурской области.

Ранее председатель общественной наблюдательной комиссии Амурской области Наталья Охотникова сообщила РИА Новости, что Цеповяз помещен в ШИЗО, информацию агентству подтвердил и его адвокат Роман Боков.

"Осужденный Цеповяз помещен в ШИЗО за нарушение распорядка дня", — сказали РИА Новости в пресс-службе УФСИН по Амурской области.

Ранее ряд СМИ опубликовал фотографии, на которых Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, в на столе у него еда не из тюремного меню, например, крабы, шашлык и красная икра. Прокуратура Приамурья после этого организовала проверку колонии, надзорное ведомство требует завести дело в отношении должностных лиц исправительного учреждения.

В четверг официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной сообщил, что проверяющие установили, что Цеповязу были созданы условия для систематического нарушения им своих обязанностей и наложенных законом запретов, что выразилось в виде предоставления ему дорогих продуктов, необоснованных дополнительных длительных и краткосрочных свиданий, возможности свободно пользоваться телефоном, а также встречаться с иными лицами, отбывающими наказание в учреждении.

Прокуратура Амурской области сообщила, что Цеповяз по телефону переписывался из колонии с сыном.

В среду официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила журналистам, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать "жесткую правовую оценку" действиям сотрудников колонии, где содержится Цеповяз.

Во вторник в пресс-службе УФСИН России по Амурской области сообщили, что появившиеся в интернете фотографии подлинные, но сделаны в 2015 году. Ведомство сообщило, что по данному факту в 2018 году проведена служебная проверка, установлено, что данные фотографии свидетельствуют о фактах нарушений правил внутреннего распорядка. В пресс-службе отметили, что материалы проверки были переданы в следственные органы.

Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.