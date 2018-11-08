Проверка выявила особые условия содержания Цеповяза в колонии

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Осужденный по делу банды Цапка Вячеслав Цеповяз систематически нарушал правила исправительного учреждения, в этом ему помогали сотрудники колонии, сообщается на сайте прокуратуры Амурской области.
"Установлены факты переписки осужденного со своим сыном, которые он систематически направлял с различных номеров сотовых операторов", — рассказали в ведомстве.
Фото из колонии
Ранее в СМИ появились фотографии, на которых заключенный позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него продукты явно не из тюремного меню: крабы, шашлык и красная икра. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что подобные публикации должны быть предметом интереса ведомств, курирующих систему исполнения наказаний.
Прокуратура требует возбудить уголовное дело в отношении руководства колонии.
Дело банды Цапка
Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России.
Самого Цапка приговорили к пожизненному заключению, но он скончался от болезни в июле 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.