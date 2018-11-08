Проверка выявила особые условия содержания Цеповяза в колонии

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Осужденный по делу банды Цапка Вячеслав Цеповяз систематически нарушал правила исправительного учреждения, в этом ему помогали сотрудники колонии, сообщается на сайте прокуратуры Амурской области.

Проверка показала, что у Цеповяза были особые условия содержания. Это выражалось не только в передаче ему дорогих продуктов, но и предоставлении дополнительных свиданий, возможности свободно пользоваться мобильным и стационарным телефонами, а также встречаться с другими осужденными, с которыми по закону он не имеет права общаться.

"Установлены факты переписки осужденного со своим сыном, которые он систематически направлял с различных номеров сотовых операторов", — рассказали в ведомстве.

Фото из колонии

Ранее в СМИ появились фотографии, на которых заключенный позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него продукты явно не из тюремного меню: крабы, шашлык и красная икра. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что подобные публикации должны быть предметом интереса ведомств, курирующих систему исполнения наказаний.

Была организована проверка, ход которой контролирует центральный аппарат СК. Также в колонию выехал зампрокурора Приамурья и представитель прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Прокуратура требует возбудить уголовное дело в отношении руководства колонии.

Дело банды Цапка

Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России.

Самого Цапка приговорили к пожизненному заключению, но он скончался от болезни в июле 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.

Цеповяз получил двадцать лет лишения свободы. Сейчас он находится в штрафном изоляторе.