БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 ноя — РИА Новости. Вячеслав Цеповяз, осужденный на 20 лет по делу о массовом убийстве в станице Кущевская, отбывает наказание в приамурской колонии строгого режима на обычных условиях, без привилегий, сообщила РИА Новости председатель общественной наблюдательной комиссии Амурской области Наталья Охотникова.

Ранее ряд СМИ опубликовал фотографии, на которых Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках и за столом, на котором лежат крабы, шашлык и красная икра.

"Я виделась с ним две-три недели назад по его делу по имущественным разбирательствам с бывшей женой. Отбывает наказание на обычных условиях, читает, живет в бараке. Раньше он работал, сейчас не работает, ему поставили инвалидность, что-то с рукой", — сказала Охотникова.

Ранее уполномоченный по правам человека в Амурской области Любовь Хащева сообщила РИА Новости, что Цеповяз отбывает наказание в колонии строгого режима для впервые осужденных в селе Среднебелая Амурской области, это подтвердила и Охотникова.

"При колонии №3 есть магазин, осужденные имеют право делать покупки, а также делать заказы на какие-то продукты, на средства личной гигиены. Колония не переполнена", — добавила Охотникова.

В среду официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила журналистам, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил дать "жесткую правовую оценку" действиям сотрудников колонии, где содержится Цеповяз.

И.о. старшего помощника руководителя СУСК по Амурской области Олег Мясоедов сообщил РИА Новости, что начата доследственная проверка. Как рассказал агентству старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Валентин Бурсянин, в колонию с проверкой выехал зампрокурора Приамурья и представитель прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Во вторник в пресс-службе УФСИН России по Амурской области сообщили, что появившиеся в интернете фотографии подлинные, но сделаны в 2015 году. Ведомство сообщило, что по данному факту в 2018 году проведена служебная проверка, установлено, что данные фотографии свидетельствуют о фактах нарушений правил внутреннего распорядка. В пресс-службе отметили, что материалы проверки были переданы в следственные органы.

Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.