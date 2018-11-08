Зампрокурора Приамурья выехал в колонию, где отбывает наказание Цеповяз

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 ноя — РИА Новости. Заместитель прокурора Амурской области выехал с проверкой в исправительную колонию строгого режима, где отбывает наказание Вячеслав Цеповяз, осужденный на 20 лет по делу о массовом убийстве в станице Кущевская, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Валентин Бурсянин.

Ранее ряд СМИ опубликовал фотографии, на которых Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках за столом, на котором лежат крабы, шашлык и красная икра. Прокуратура Приамурья после этого организовала проверку, в ходе которой предстоит сравнить ассортимент товаров из магазина при колонии с продуктами, попавшими на фото.

"Заместитель прокурора Амурской области Дмитрий Неговора и представитель прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях выехали на место", — сказал Бурсянин.

В среду официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила журналистам, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать "жесткую правовую оценку" действиям сотрудников колонии, где содержится Цеповяз.

"Доследственная проверка займет трое суток, при необходимости ее срок может быть продлен до 30 дней. Необходимо установить, как он (Цеповяз) так облегченно сидит", — сказал РИА Новости и.о. старшего помощника руководителя СУСК по региону Олег Мясоедов.

Ранее уполномоченный по правам человека в Амурской области Любовь Хащева рассказала РИА Новости, что Цеповяз отбывает наказание в колонии строгого режима для впервые осужденных в селе Среднебелая Амурской области (ФКУ ИК номер 3). Согласно информации УФСИН России по Амурской области, ИК номер 3 — мужская исправительная колония строгого режима для впервые осужденных с лимитом наполнения 1067 человек.

Во вторник в пресс-службе УФСИН России по Амурской области сообщили, что появившиеся в интернете фотографии подлинные, но сделаны в 2015 году. Ведомство сообщило, что по данному факту в 2018 году проведена служебная проверка, установлено, что данные фотографии свидетельствуют о фактах нарушений правил внутреннего распорядка. В пресс-службе отметили, что материалы проверки были переданы в следственные органы.

Главаря "кущевской" ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.