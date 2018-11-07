МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить действия сотрудников колонии, где содержится член банды Цапка Вячеслав Цеповяз, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Цеповяз отбывает наказание в Амурской области. Ранее в СМИ появились фотографии, на которых заключенный позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него продукты явно не из тюремного меню: крабы, шашлык и красная икра. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что подобные публикации должны быть предметом интереса ведомств, курирующих систему исполнения наказаний.

Бастрыкин потребовал дать "жесткую правовую оценку" действиям сотрудников колонии, которые, судя по данным СМИ, "стремятся облегчить условия отбывания наказания лицу, совершившему чудовищные преступления против личности".

Кроме того, глава СК поручил "незамедлительно принять решение о возбуждении уголовного дела", если будет найден состав преступлений. Ход проверки проконтролирует центральный аппарат ведомства.

В УФСИН по Приамурью ранее заявляли, что появившиеся в интернете фото сделаны еще три года назад, и пообещали передать материалы о "нарушениях правил внутреннего распорядка исправительного учреждения" в следственные органы.

Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Самого Цапка приговорили к пожизненному заключению, но он скончался от болезни в июле 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.