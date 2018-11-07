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Происшествия

СК оценит работу колонии после публикации фото Цеповяза с икрой

(обновлено: 14:14 07.11.2018)
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России. Архивное фотоАвтомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить действия сотрудников колонии, где содержится член банды Цапка Вячеслав Цеповяз, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Сотрудник ФСИН. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ФСИН прокомментировала фото с Цеповязом, поедающим икру
Цеповяз отбывает наказание в Амурской области. Ранее в СМИ появились фотографии, на которых заключенный позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него продукты явно не из тюремного меню: крабы, шашлык и красная икра. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что подобные публикации должны быть предметом интереса ведомств, курирующих систему исполнения наказаний.

Бастрыкин потребовал дать "жесткую правовую оценку" действиям сотрудников колонии, которые, судя по данным СМИ, "стремятся облегчить условия отбывания наказания лицу, совершившему чудовищные преступления против личности".

Кроме того, глава СК поручил "незамедлительно принять решение о возбуждении уголовного дела", если будет найден состав преступлений. Ход проверки проконтролирует центральный аппарат ведомства.

Вячеслав Цеповяз. Архивное фото
© РИА Новости / Татьяна Кузнецова
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Адвокат бывшей жены Цеповяза прокомментировал "меню" осужденного
В УФСИН по Приамурью ранее заявляли, что появившиеся в интернете фото сделаны еще три года назад, и пообещали передать материалы о "нарушениях правил внутреннего распорядка исправительного учреждения" в следственные органы.

Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Самого Цапка приговорили к пожизненному заключению, но он скончался от болезни в июле 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.

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Происшествия
Комментарии
12 пользователей оставили 12 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Сергей Гутарев
А что три года назад было можно кормить красной икрой за убийство 12 человек?
13:44
07.11.2018
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homyakov76
Какие раки-крабы, да за такие преступления пора вводить смертную казнь! В шоке!
14:22
07.11.2018
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