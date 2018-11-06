МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Появившиеся в интернете фотографии осужденного к 20 годам строгого режима по делу о массовом убийстве в станице Кущевской Вячеслава Цеповяза подлинные, но сделаны в 2015 году, сообщили во вторник в пресс-службе УФСИН России по Амурской области.

Ранее ряд СМИ опубликовал фотографии, на которых осужденный Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него еда не из тюремного меню, например, крабы, шашлык и красная икра.

"По факту размещения в сети интернет фотографий осужденного Вячеслава Цеповяза сообщаем, что по данному факту в 2018 году УФСИН России по Амурской области проведена служебная проверка. Установлено, что данные фотографии, свидетельствующие о фактах нарушений правил внутреннего распорядка исправительного учреждения, были сняты в 2015 году", — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе ФСИН отметили, что материалы проверки были переданы в следственные органы. Также по данным публикациям будет проведена проверка.

Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.