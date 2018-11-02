В Иркутске спасают брошенного льва, который умирал от голода

ИРКУТСК, 2 ноя – РИА Новости. Ослабевшего от голода льва, которого бросил хозяин, спасают в питомнике Иркутска, хозяина зверя ищет полиция, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Иркутской области.

Умирающего от голода льва, которого хозяин бросил в пригороде Иркутска на охраняемой территории, 1 ноября сотрудники питомника перевезли в теплый вольер.

"Сообщение о том, что лев содержится в ненадлежащих условиях и его нечем кормить, поступило в полицию от сторожа из частного сектора в пригороде Иркутска. Он рассказал, что хозяин уехал и оставил его охранять территорию, где в одном из строений содержится лев. Кормить зверя сторожу было нечем. Обессилевшего льва забрали сотрудники питомника К-9. Полиция проводит проверку, устанавливая хозяина животного и его место нахождения", — заявил собеседник агентства.

По словам администратора питомника К-9, лев находится на карантине. Он сильно исхудал, и зверя кормят по специальному графику небольшими порциями мяса.

"Лев содержится в теплом боксе, за его здоровьем наблюдает ветеринар", — сообщил РИА Новости администратор К-9.

Он отметил, что в питомнике уже несколько лет живет львица, которую забрали из зверинца гастролирующего в городе цирка. Львицу тоже пришлось спасать от гибели: когда она заболела и не могла продолжать турне, сотрудники цирка хотели усыпить животное.