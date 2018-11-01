В Дагестане задержали пятерых членов экстремистской ячейки

ПЯТИГОРСК, 1 ноя — РИА Новости. В Дагестане сотрудники ФСБ и МВД задержали главаря экстремистской ячейки и четверых ее членов. Об этом сообщает республиканский главк Следственного комитета.

По данным следствия, в 2013 году Багавудин Омаров организовал ячейку религиозной экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*.

"Он вел скрытую антироссийскую, антиконституционную деятельность в виде пропагандистской работы среди населения", — говорится в сообщении.

Кроме этого, он склонял местных жителей к участию в ячейке, воздействовал на их религиозные чувства, возбуждая ненависть к представителям других религий, занимался вербовкой новых членов и распространением литературы.

У задержанных провели обыски, в ходе которых обнаружили и изъяли большое количество экстремистской литературы и материалов.

Против Омарова возбудили уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации.

В последние дни сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии провели несколько операций, в результате которых ликвидировали законспирированные ячейки боевиков. Так, 30 октября стало известно о задержании в Набережных Челнах группировки, связанной с террористической организацией "Исламское государство"*. Ее члены собирались совершить "ряд резонансных акций", а затем присоединиться к боевикам в Сирии. Лидером ячейки был житель Набережных Челнов, уже судимый за пропаганду идей ИГ*.

На прошлой неделе еще одну хорошо законспирированную ячейку ликвидировали в Московском регионе. Эти боевики также планировали совершить резонансные теракты в столице. У них изъяли оружие, отчеты о подготовке терактов, схему изготовления бомб и деньги. Руководили ячейкой эмиссары в Сирии.

Всего за девять месяцев этого года спецслужбам удалось предотвратить 15 терактов.

* Организация, запрещенная в России.