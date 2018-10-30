МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. ФСБ РФ опубликовала видео задержания в Татарстане членов законспирированной террористической ячейки, координировавшейся с террористической группировкой "Исламское государство"*.

В двухминутном видеоролике, опубликованном во вторник Центром общественных связей ФСБ, показано как спецназовцы задерживают экстремистов в поле, а затем на складе. Следом демонстрируется стрелковое оружие и патроны к нему, а также документы террористов.

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Ранее сообщалось, что ФСБ РФ во взаимодействии с МВД и Росгвардией в рамках проведенной в Татарстане спецоперации пресекла деятельность законспирированной террористической ячейки, координация которой осуществлялась ИГ*.

"Члены группы намеривались совершить ряд резонансных акций на территории РФ и присоединиться к боевикам в Сирии. В этих целях осуществляли вербовку сторонников из числа радикальной молодежи и приобретали средства террора", — говорилось в сообщении ЦОС ФСБ.

Отмечалось, что в момент изъятия оружия из схрона в Набережных Челнах с поличным был захвачен один из участников группы. Одновременно были проведены задержания еще шести ее членов и 11 граждан, попавших под их влияние. В ходе обысков по 18 адресам изъято огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, экстремистская литература и атрибутика ИГ*.

Подчеркивалось, что масштабное задержание стало результатом длительной разработки ФСБ России.

Согласно сообщению ФСБ, лидером джихадистского сообщества являлся житель Набережных Челнов, ранее судимый за пропаганду запрещенной в РФ группировки "Исламское государство"*. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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