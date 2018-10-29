Адвокат Гуфа описал предполагаемого участника нападения на рэпера

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Причастный к нападению на рэпера Гуфа (Алексей Долматов) человек, предположительно, связан с крупным бизнесом и уже был участником инцидентов, связанных с насилием, рассказал РИА Новости адвокат рэпера Сергей Жорин.

Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах столицы рассказал, что по факту нападения на Долматова проводится проверка.

Адвокат отметил, что сейчас он выясняет подробности произошедшего параллельно с расследованием полиции.

"Мы параллельно с полицией проводим свое расследование. И у нас уже есть информация о том, кто может быть причастен к нападению. Я сейчас не буду называть этого человека, но это достаточно известный, получивший скандальную известность человек… Он не связан с шоу-бизнесом, это крупный бизнес. Этот человек уже попадал в скандальные сводки, у него есть определенные наклонности к насильственным действиям", — заявил Жорин, отметив, что более подробную информацию он сможет раскрыть лишь после тщательной проверки данных.

Кроме того, адвокат рассказал подробности вечера, который закончился нападением на артиста.

"У Алексея было частное мероприятие в клубе "Бункер", все прошло нормально, это был день рождения одного молодого человека. Претензий к длительности или качеству выступления не было, наоборот, всем все понравилось, и несколько человек, которые присутствовали на этом мероприятии, предложили Алексею обсудить условия аналогичного выступления. Для обсуждения этого вопроса они пригласили его в отдельную комнату. На входе в эту комнату они выставили вооруженную охрану, никого не впускали не выпускали, в том числе и людей, которые были с Алексеем. Как только он зашел в эту комнату, ему стали наносить удары", — рассказал адвоката рэпера.

По его словам, в результате нападения Гуф получил сотрясение мозга, перелом двух ребер и, возможно, повреждения внутренних органов.

Комментарием полиции относительно личности подозреваемого РИА Новости пока не располагает.