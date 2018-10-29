В Петербурге возбудили дело о гибели выброшенных с шестого этажа кошек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели кошек, которых выбросил из окна шестого этажа неизвестный в Петербурге, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Ранее в полицию поступило заявление, что в доме 54 по Старо-Петергофскому проспекту неизвестный из окна шестого этажа выбрасывает кошек. После бытовой ссоры между жильцами коммунальной квартиры в Петербурге неизвестный выбросил 15 животных из окна, три кошки погибли. По словам соседей, 70-летняя пенсионерка держала в своей комнате более 15 кошек.

"Проверка показала, что в действиях неустановленного лица усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель или увечье, совершенное в отношении нескольких животных), однако при наличии состава преступления уголовное дело длительное время не возбуждалось", — сказано в сообщении.

В декабре 2017 года вступил в силу федеральный закон об ужесточении наказания за издевательства над животными. Максимальный срок лишения свободы за живодерство из хулиганских или корыстных побуждений составляет три года. За преступление, совершенное группой лиц, максимальное наказание увеличивается до пяти лет.