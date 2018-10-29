В Петербурге мужчина украл коробки с бигуди из магазина косметики

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт — РИА Новости. Мужчина украл несколько коробок с бигуди из магазина по продаже косметики в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"В 18.35 поступило сообщение от продавца-консультанта магазина о том, что неизвестный молодой человек, находясь в магазине по продаже косметики на улице Зины Портновой, открыто похитил товар, а именно несколько коробок бигуди, после чего скрылся в неизвестном направлении", — сказано в сообщении.

Стоимость похищенного товара устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.