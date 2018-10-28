После ДТП с восемью погибшими в Петербурге возбудили дело

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. По факту аварии на Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге, в результате которого погибли восемь человек, возбудили уголовное дело, об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.

Уголовное дело завели по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

По данным следствия, авария произошла в субботу вечером на 36-м километре ЗСД, 61-летний мужчина, управлявший грузовиком Iveco, допустил столкновение с ехавшей в попутном направлении Scania, которой управлял 59-летний водитель. В результате Iveco выехал на встречную полосу, где врезался в микроавтобус Hyundai Starex, который в результате загорелся.

Жертвами ДТП стали водитель и еще семь человек, ехавших в Starex, водителя Iveco доставили в больницу с тяжелыми травмами, водитель Scania не пострадал. В Сети появилось видео с места аварии, на котором видны охваченные огнем автомобили. В результате столкновения машины оказались за пределами трассы.