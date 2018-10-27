В результате ДТП в Петербурге погибли восемь человек

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Восемь человек погибли и один госпитализирован после столкновения микроавтобуса и грузовика на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Курортном районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте ГУМВД по региону.

"В результате аварии водитель и семь пассажиров микроавтобуса Hyundai Starex погибли на месте. Водитель грузовика Iveсo госпитализирован в тяжелом состоянии. Водитель иномарки Scania не пострадал", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 27 октября около 18.00 мск на 36-м километре ЗСД 61-летний гражданин, управляя грузовым автомобилем Iveсo, совершил столкновение с попутной Scania, которой управлял 59-летний мужчина. В результате столкновения автомобиль Iveсo выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с встречным микроавтобусом, после чего автомобиль загорелся.

По факту ДТП следователи ГСУ ГУ МВД России возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, приведшем по неосторожности к смертельной аварии, говорится в сообщении.