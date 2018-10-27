Появилось видео с места смертельного ДТП в Петербурге

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео с места столкновения двух грузовиков и минивэна в Курортном районе Санкт-Петербурга.

На опубликованных кадрах видны охваченные огнем автомобили. В результате столкновения машины оказались за пределами трассы. На месте ДТП работают представители спецслужб.

Авария произошла на 36-м километре Западного скоростного диаметра в Курортном районе Санкт-Петербурга около шести вечера. По информации "Вестей", грузовик Iveco столкнулся с грузовиком Scania, в результате чего последний выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус Hyundai Starex. После столкновения обе машины загорелись.

По последним данным, в результате ДТП погибли семь человек, находившиеся в салоне минивэна. Все они скончались до приезда спасателей. В настоящее время уточняются пол и возраст погибших. По факту случившегося проводится проверка.