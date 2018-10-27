ГИБДД начало проверку после ДТП в Петербурге, где погибли шесть человек

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Выясняются обстоятельства ДТП с шестью погибшими на Западном скоростном диаметре в Курортном районе Санкт-Петербурга, сообщает управление ГИБДД ГУ МВД России по региону.

"В результате ДТП погибло 6 человек (пол и возраст уточняются). По данному факту проводится проверка", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в субботу, 27 октября, около 18.00 на 36-м километре внешнего кольца Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге "грузовик столкнулся с легковым автомобилем "Хюндай". Представитель оперативного штаба на месте ЧС сообщал РИА Новости о том, что с легковушкой столкнулся минивэн.