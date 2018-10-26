Опубликовано видео задержания боевиков, готовивших теракты в Москве

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Федеральная служба безопасности сообщила о пресечении деятельности глубоко законспирированной ячейки "Исламского государства"* в Московском регионе и опубликовала видео задержания боевиков.
Подчеркивается, что задержанные шесть членов ячейки ИГ* планировали теракты в Москве с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств.
У злоумышленников изъяли автоматическое оружие, отчеты о подготовке терактов, схему изготовления СВУ и деньги.
Руководили ячейкой террористов эмиссары в Сирии — выходцы из Центрально-Азиатского региона.
Финансировались боевики при помощи целевых переводов из-за рубежа.
Они добывали ресурсы для своей деятельности посредством совершения тяжких общеуголовных преступлений.
"Членами группы применялись повышенные меры конспирации, направленные на противодействие правоохранительным органам", — подчеркнули в ЦОС ФСБ.
В рамках возбужденного уголовного дела проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
ФСБ также опубликовала видео задержания боевиков. В начале видеоролика показаны несколько задержанных в наручниках, четверо из которых лежат на земле. Затем демонстрируется съемка квартиры экстремистов, где один из них надевает маску и вешает на стену флаг ИГ*. На кадрах оперативной съемки также показаны конфискованные у террористов стрелковое оружие с патронами, пачки денег — российские рубли и доллары США, — а также мобильные телефоны.
ФСБ предотвратила 15 терактов
"За девять месяцев этого года сотрудниками ФСБ предотвращено 26 преступлений террористической направленности, из них 15 терактов", — сказал глава государства.
За этими показателями стоят "спасенные жизни людей", подчеркнул он.
"Необходимо и дальше действовать столь же решительно и эффективно в тесной координации с Национальным антитеррористическим комитетом, последовательно снижать уровень террористических угроз, прежде всего за счет своевременной оперативной информации, выверенных, упреждающих действий", — сказал Путин.
Необъявленная войнаSputnik отметил самоотверженную работу российских спецслужб и назвал их действия "подвигом".
"Это сообщение напоминает нам о необъявленной войне, которая фактически идет по всему миру, потому что ИГ* как террористическая армия может готовить по приказу своих хозяев теракты в любой стране. Мы видим, как в Сирии, например, террористам поставляют высокотехнологичное оружие и средства доставки – дроны с программным обеспечением. То есть в руки организации, которую слабо контролируют сами ее хозяева, передаются современные высокоэффективные средства нападения", – сказал Жилин.
*Террористическая организация, запрещена в России