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Происшествия

Опубликовано видео задержания боевиков, готовивших теракты в Москве

(обновлено: 21:07 26.10.2018)
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© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФПерейти в фотобанкОдин из шести задержанных сотрудниками ФСБ РФ участников международной террористической организации Исламское государство (террористическая организация, запрещенная в России) в МосквеОдин из шести задержанных сотрудниками ФСБ РФ участников международной террористической организации Исламское государство (террористическая организация, запрещенная в России) в Москве
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Федеральная служба безопасности сообщила о пресечении деятельности глубоко законспирированной ячейки "Исламского государства"* в Московском регионе и опубликовала видео задержания боевиков.

ФСБ задержала уроженцев республик Центральной Азии, которые готовили теракт в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Эксперт объяснил, чем российские методы антитеррора отличаются от западных
В сообщении Центра общественных связей ФСБ отмечается, что операция проходила совместно с МВД и Росгвардией.

Подчеркивается, что задержанные шесть членов ячейки ИГ* планировали теракты в Москве с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств.

У злоумышленников изъяли автоматическое оружие, отчеты о подготовке терактов, схему изготовления СВУ и деньги.

Руководили ячейкой террористов эмиссары в Сирии — выходцы из Центрально-Азиатского региона.

Финансировались боевики при помощи целевых переводов из-за рубежа.

Они добывали ресурсы для своей деятельности посредством совершения тяжких общеуголовных преступлений.

"Членами группы применялись повышенные меры конспирации, направленные на противодействие правоохранительным органам", — подчеркнули в ЦОС ФСБ.

В рамках возбужденного уголовного дела проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

ФСБ также опубликовала видео задержания боевиков. В начале видеоролика показаны несколько задержанных в наручниках, четверо из которых лежат на земле. Затем демонстрируется съемка квартиры экстремистов, где один из них надевает маску и вешает на стену флаг ИГ*. На кадрах оперативной съемки также показаны конфискованные у террористов стрелковое оружие с патронами, пачки денег — российские рубли и доллары США, — а также мобильные телефоны.

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© ФСБ РФ
Кадры задержания членов ИГ*, которые планировали теракты в Москве

ФСБ предотвратила 15 терактов

Задержанный в наручниках. Архивное фото
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Эксперт о предотвращенном теракте в РФ: спецслужбы сработали на "отлично"
Накануне президент России Владимир Путин на церемонии встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших (специальных) воинских званий и классных чинов сообщил, что ФСБ за девять месяцев 2018 года предотвратила более двух десятков преступлений террористической направленности.

"За девять месяцев этого года сотрудниками ФСБ предотвращено 26 преступлений террористической направленности, из них 15 терактов", — сказал глава государства.

За этими показателями стоят "спасенные жизни людей", подчеркнул он.

"Необходимо и дальше действовать столь же решительно и эффективно в тесной координации с Национальным антитеррористическим комитетом, последовательно снижать уровень террористических угроз, прежде всего за счет своевременной оперативной информации, выверенных, упреждающих действий", — сказал Путин.

Необъявленная война

Сотрудники российских спецслужб
© Фото : НАК РФ
Ветеран ФСБ: террористическая угроза никуда не делась
Военный аналитик, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин в эфире радио Sputnik отметил самоотверженную работу российских спецслужб и назвал их действия "подвигом".

"Это сообщение напоминает нам о необъявленной войне, которая фактически идет по всему миру, потому что ИГ* как террористическая армия может готовить по приказу своих хозяев теракты в любой стране. Мы видим, как в Сирии, например, террористам поставляют высокотехнологичное оружие и средства доставки – дроны с программным обеспечением. То есть в руки организации, которую слабо контролируют сами ее хозяева, передаются современные высокоэффективные средства нападения", – сказал Жилин.

*Террористическая организация, запрещена в России

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