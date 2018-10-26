"Необъявленная война". Военный аналитик о предотвращенных в Москве терактах

ФСБ пресекла деятельность ячейки "Исламского государства"*, которая планировала проведение терактов в Москве. Военный аналитик Александр Жилин в эфире радио Sputnik отметил самоотверженную работу российских спецслужб.

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность глубоко законспирированной ячейки "Исламского государства"* в Московском регионе, сообщает Центр общественных связей ведомства.

Силовики задержали шесть боевиков, которые планировали совершить в Москве резонансные теракты с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств. У них изъяли автоматическое оружие, отчеты о подготовке терактов, схему изготовления бомб и деньги.

Руководили ячейкой эмиссары в Сирии – выходцы из Центрально-Азиатского региона. "Ресурсное обеспечение осуществлялось за счет целевых переводов из-за границы и посредством совершения тяжких общеуголовных преступлений", – отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Накануне президент России Владимир Путин рассказал о том, что за девять месяцев этого года сотрудникам ФСБ удалось предотвратить 26 преступлений террористической направленности, в том числе 15 терактов. Он отметил, что за этими показателями стоят "спасенные жизни людей", и призвал силовиков и дальше действовать столь же решительно и эффективно.

Военный аналитик, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин в эфире радио Sputnik отметил самоотверженную работу российских спецслужб.

"Это сообщение напоминает нам о необъявленной войне, которая фактически идет по всему миру, потому что ИГ* как террористическая армия может готовить по приказу своих хозяев теракты в любой стране. Мы видим, как в Сирии, например, террористам поставляют высокотехнологичное оружие и средства доставки – дроны с программным обеспечением. То есть в руки организации, которую слабо контролируют сами ее хозяева, передаются современные высокоэффективные средства нападения. И мы можем только сказать огромное спасибо ребятам из ФСБ, которые самоотверженно работают, охраняя жизнь мирных граждан. Потому что на самом деле то, что они сделали, предотвратив теракты, которыми руководили эмиссары из Сирии – это подвиг", – сказал Александр Жилин.

*Террористическая организация, запрещена в России