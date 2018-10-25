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Происшествия

Возвращение Кукольника: коллекционера мертвых девочек хотят отпустить домой

(обновлено: 08:14 25.10.2018)
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© РИА НовостиНижегородский некрофил-кукольник Анатолий МосквинНижегородский некрофил-кукольник Анатолий Москвин
© РИА Новости

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Виктор Званцев. Почти здоров и может долечиваться амбулаторно — такой вердикт вынесли психиатры, шесть лет наблюдавшие Анатолия Москвина. Нижегородского ученого задержали в 2011-м за то, что он раскапывал могилы, похищал детские тела и делал из них куклы. Скорее всего, уже в четверг его отпустят домой. О том, зачем Москвин собирал свою жуткую коллекцию, и представляет ли он опасность для общества, — в материале РИА Новости.

По следу вандала

Восемь лет назад посетители нижегородских кладбищ стали замечать оскверненные могилы — неизвестный аэрозольным баллончиком закрашивал портреты на памятниках, а где-то откручивал таблички. За поиски вандала взялись полицейские, вскоре заподозрившие местного ученого-краеведа Анатолия Москвина. Он подрабатывал внештатным корреспондентом в нескольких местных изданиях и писал в основном про историю некрополей и религию. Несколькими статьями заинтересовались оперативники Центра по противодействию экстремизму и наведались к ученому домой. Однако вместо баллончиков с краской и других улик обнаружили нечто другое, шокирующее.

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© Фото : Сайт Администрации МО "город Кизляр"
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"В квартире и в гараже подозреваемого нашли около 30 мумифицированных детских тел, — рассказывают в СУ СКР по Нижегородской области. — Оказалось, что Москвин на протяжении длительного времени на территории городов Нижнего Новгорода, Москвы, а также Нижегородской и Московской областей раскапывал могилы малолетних девочек возраста от трех до 12 лет, извлекал тела и изготавливал из них мумии. Для этого он использовал специальный состав из соли и воды, в который помещал выкопанные трупы и хранил в тайниках около кладбищ".

Выкопав тело, ученый приводил могилу в первоначальный вид, поэтому родственники умерших даже не подозревали, что приходят к вскрытому захоронению. В итоге следователи установили причастность Москвина к осквернению десятков могил и предъявили обвинение по статье "Надругательство над телами умерших". Ученый не стал отпираться и в подробностях рассказал обо всех 38-и эпизодах.

Владимир Стравинскас, занимавший тогда должность руководителя областного управления СКР, отметил, что это дело не имеет аналогов в современной криминалистике, и за краеведом с легкой подачи журналистов закрепилось прозвище Кукольник.

© РИА Новости / Олег ЗолотоПерейти в фотобанкЗаседание суда по делу Анатолия Москвина в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Олег Золото
Перейти в фотобанк
Заседание суда по делу Анатолия Москвина в Нижнем Новгороде

"Дочки" ученого

Еще в школе Москвин проявлял особую тягу к изучению иностранных языков. После окончания филологического факультета МГУ он вернулся в Нижний Новгород и устроился на работу сразу в несколько мест. Также изучал кельтскую культуру и активно исследовал кладбища.

"Я заметил, что друиды (жрецы древних кельтских народов) общались с духами — приходили на могилы умерших и оставались там ночевать. То же самое делали и представители некоторых народов Севера, например, якуты. Я заинтересовался и также стал спать на могилах детей, которые мне понравились, — после задержания сообщил журналистам ученый. — Почувствовав контакт с умершим, я выкапывал тело и переносил домой. Для этого потребовалось изучить специальную технологию мумификации. При этом я понимал, что совершаю преступление, поэтому всю работу проделывал ночью".

Москвина интересовали исключительно девочки. Он признался, что всегда хотел иметь дочь, но из-за маленькой зарплаты органы опеки не позволяли ему удочерить сироту. "Тех "детей", которые мне нравились, я воскрешал и общался с ними, — продолжает Кукольник. — У  нас был отряд со своим лидером и антилидером, был собственный язык. Я пел "детям" песни, читал сказки, включал мультики и устраивал праздники". 

© РИА Новости / Олег ЗолотоПерейти в фотобанкЗаседание суда по делу Анатолия Москвина в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Олег Золото
Перейти в фотобанк
Заседание суда по делу Анатолия Москвина в Нижнем Новгороде

К одним мумиям Москвин быстро терял интерес и закапывал их обратно. К другим, напротив, относился с особым трепетом — даже вставлял в тела музыкальные шкатулки. При этом родители ученого, проживавшие с ним в одной квартире, не подозревали, из чего были сделаны куклы.

К жутковатому "увлечению" Москвина мог подтолкнуть эпизод, случившийся еще в школе. Во время сбора макулатуры он попал на странные похороны 11-летней девочки Наташи, погибшей от удара током. Вероятно, ее родители состояли в секте. Спустя много лет он опишет этот случай в одной из своих статей:

"Мать покойной подала мне крупное яблоко и поцеловала в лоб, а затем подвела к гробу и, пообещав конфет, апельсинов и денег, велела поцеловать покойницу. Я залился слезами, умолял меня отпустить, но сектантки настаивали. Они снова запели молитвы на непонятном мне языке, а кто-то взрослый с силой пригнул мою голову к восковому лбу девочки в кружевном чепчике. Затем я поехал с ними на кладбище, а когда все закончилось, Наташа стала мне сниться".

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкКопка могилы. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Копка могилы. Архивное фото

Стойкая ремиссия

Через год после ареста, в 2012-м, врачи диагностировали у Москвина психическое расстройство в виде шизофрении параноидальной формы, и нижегородской Ленинский районный суд отправил его на принудительное лечение. Шесть лет ученый находился в местной психиатрической клинике № 2, однако в конце сентября этого года медики вышли в суд с представлением о замене стационарного лечения на амбулаторное.

"Перед этим было проведено освидетельствование пациента, согласно которому сейчас он находится в состоянии стойкой лекарственной ремиссии, — сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Ленинского района Лариса Романова. — Мы, в свою очередь, потребовали экспертизу для того, чтобы понять, опасен ли он для общества на данный момент и можно ли его отпускать".

Павел Насонов
© Фото предоставлено родственниками погибшего
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По мнению врача-психиатра Дмитрия Фролова, вероятность того, что Москвин вернется к прежним занятиям, крайне мала. "Он получал лечение и находился под наблюдением. Само наличие расстройства не означает, что он снова совершит преступление, — разъяснил доктор РИА Новости. — Если излечение уже состоялось, не имеет смысла держать пациента в больнице. Это только лишние траты и ухудшение качества его жизни. Дома он быстрее реабилитируется. Мы должны учитывать его права".

Однако известие о возможном скором освобождении Кукольника, судя по комментариям в социальных сетях и на городских форумах, серьезно насторожило многих жителей Нижнего Новгорода.

Альтернативный вариант предложила нижегородский уполномоченный по правам человека Надежда Отделкина. "Возможное решение — поместить Москвина в специализированный психоневрологический интернат, где будут обеспечены уход, контроль, медицинская и социальная реабилитация, — говорит омбудсмен. — Это было бы гуманно и для него самого, и для родственников, и для соседей".

© Фото : Юлия ЛандоАнатолий Москвин
© Фото : Юлия Ландо
Анатолий Москвин

В четверг в Ленинском райсуде состоится судебное заседание, на котором огласят результаты судебно-психиатрической экспертизы. По словам Романовой, если эксперты признают, что Москвина можно перевести на амбулаторное лечение, его отпустят домой прямо из зала суда.

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Происшествия
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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sektor7 Sektor7
Очень страшно на самом деле. Ждать можно все что угодно.
Это же дети
08:45
25.10.2018
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DarkSwordman
Есть мнение, что вне стен больницы он не жилец.
08:37
25.10.2018
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