На борту рейса Москва-Душанбе умер ребенок

ДУШАНБЕ, 24 окт – РИА Новости, Лидия Исамова. Четырехлетний таджикский мальчик скончался на борту самолета российской авиакомпании Utair, следовавшего по маршруту Москва-Душанбе, сообщил журналистам представитель авиакомпании Хусейн Усмонов.

"Рейс вылетел из аэропорта "Внуково" в 22.00 местного времени 23-го октября, по расписанию. Уже в воздухе мальчику, которого сопровождал дядя, стало плохо, и спасти его не удалось", — сказал Усмонов.

По его словам, командир экипажа принял решение совершить экстренную посадку в Оренбурге.

"Дядя погибшего и тело мальчика находятся в Оренбурге до выяснения причин инцидента. Остальные пассажиры рейса прибыли в среду в душанбинский аэропорт в 08.00 местного времени", — добавил Усмонов.