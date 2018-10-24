На борту рейса Москва-Душанбе умер ребенок

ДУШАНБЕ, 24 окт – РИА Новости, Лидия Исамова. Четырехлетний таджикский мальчик скончался на борту самолета российской авиакомпании Utair, следовавшего по маршруту Москва-Душанбе, сообщил журналистам представитель авиакомпании Хусейн Усмонов.
По его словам, командир экипажа принял решение совершить экстренную посадку в Оренбурге.
"Дядя погибшего и тело мальчика находятся в Оренбурге до выяснения причин инцидента. Остальные пассажиры рейса прибыли в среду в душанбинский аэропорт в 08.00 местного времени", — добавил Усмонов.