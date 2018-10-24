В Дагестане обнаружили тело второго погибшего при обвале грунта

МАХАЧКАЛА, 24 окт — РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов тело второго погибшего в результате обвала грунта при прокладке водопровода в Табасаранском районе Дагестана, сообщил РИА Новости в среду представитель регионального управления МЧС по республике.

Ранее в ведомстве сообщили РИА Новости, что при проведении спасательных работ было найдено тело одного погибшего. По данным ГУ МЧС, грунт обвалился во время прокладки водопровода в Табасаранском районе Дагестана, в населенном пункте Джульжаг, при этом под завалами оказались два человека.

"Обнаружено тело второго попавшего под обвал горной породы мужчины в населенном пункте Джульжаг Табасаранского района. Поисково-спасательные работы завершены", — сообщил собеседник агентства.

Всего ведомством для разбора завалов были привлечены 11 человек и три единицы техники.